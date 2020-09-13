СМИ: В горевшем доме в Краснодаре была неправильно смонтирована проводка

В многоквартирном доме в Краснодаре, где сегодня произошёл крупный пожар, была неправильно смонтирована электропроводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, специалисты также выявили ошибки при проектировании и строительстве здания. Дом был введён в эксплуатацию по судебному решению.