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СМИ: В горевшем доме в Краснодаре была неправильно смонтирована проводка

Специалисты также выявили ошибки при проектировании и строительстве.

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В многоквартирном доме в Краснодаре, где сегодня произошёл крупный пожар, была неправильно смонтирована электропроводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, специалисты также выявили ошибки при проектировании и строительстве здания. Дом был введён в эксплуатацию по судебному решению.

Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Краснодаре

Мэр города сообщил о введении локального режима ЧС.

Напомним, пожар в многоквартирном доме в Краснодаре начался в 2 часа 14 минут, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратов, а к восьми часам утра полностью ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал.

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