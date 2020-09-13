СМИ: В горевшем доме в Краснодаре была неправильно смонтирована проводка

В многоквартирном доме в Краснодаре, где сегодня произошёл крупный пожар, была неправильно смонтирована электропроводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как рассказал собеседник агентства, специалисты также выявили ошибки при проектировании и строительстве здания. Дом был введён в эксплуатацию по судебному решению.
Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в КраснодареМэр города сообщил о введении локального режима ЧС.
Напомним, пожар в многоквартирном доме в Краснодаре начался в 2 часа 14 минут, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратов, а к восьми часам утра полностью ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал.