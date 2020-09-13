"Манипуляция общественным мнением". Эксперты НОМ раскритиковали "Карту нарушений" движения "Голос"

Проект "Карта нарушений на выборах" движения "Голос" является элементом дестабилизации выборного процесса с целью воздействия на электорат. При этом деятельность самой структуры попадает под сомнения и должна быть уголовно наказуема. Такого мнения придерживается латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш.

— Деятельность структуры "Голос" с её непонятным юридическим происхождением, "тёмным" источником финансирования я рассматриваю как элемент дестабилизации выборного процесса с целью воздействия на электорат. Такое влияние в ходе агитации и выборов в любой демократической стране является уголовно наказуемым деянием, — сказал политолог.

По его словам, проект используется лишь для психологического и пропагандистского давления, провоцируя у целевой аудитории неприязнь к собственной стране. При этом ни один факт, о котором сообщает "Карта нарушений", не закреплён юридически и не имеет доказательств, и поэтому является недостоверным.

Как рассказал эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко, деятельность "Голоса" построена на презумпции виновности — когда без какой-либо проверки в кучу собираются все факты, создавая видимость большого количества нарушений и, как следствие, шум и ажиотаж.

— "Карта нарушений" стала ресурсом для манипуляции общественным мнением, примером нечистоплотного псевдоэкспертного освещения. Объективные разбирательства модераторам карты просто неинтересны. Нужен лишь информационный шлак, шумиха и ажиотаж, — сказал Розенко.

По словам другого эксперта НОМ, доктора философских наук Андрея Дахина, проект дискредитировал себя летом во время голосования по поправкам в конституцию, создавая огромное количество фейков. Дахин отметил, что создатели карты размещают на ней всё подряд, а верифицировать каждый случай отдельно не хотят. Окажись "Карта нарушений" в нормальных руках, она могла бы стать замечательной дорожной картой расчистки участковых избирательных комиссий от мелких и средних мошенников, подчеркнул профессор.