"Подарок от доченьки". В Instagram Анастасии Заворотнюк после пяти месяцев затишья появился новый пост

Актриса Анастасия Заворотнюк спустя пять месяцев молчания в Instagram опубликовала новый пост, в котором поделилась с подписчиками поделками своей дочери, подаренными на 12-годовщину свадьбы артистки с Петром Чернышёвым.

— Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество, — написала она к публикации, добавив много эмодзи в виде сердечек.

В комментариях подписчики стали желать Заворотнюк здоровья и всего самого лучшего, отметив, что очень скучают по актрисе и видеть её публикации — счастье. Стоит добавить, что предыдущий пост в профиле артистки опубликован ровно пять месяцев назад — 13 апреля.

А накануне в аккаунте Заворотню появилась сториз со ссылкой на пост с фотографией актрисы и её супруга.