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"Подарок от доченьки". В Instagram Анастасии Заворотнюк после пяти месяцев затишья появился новый пост

Ранее в профиле актрисы появилась сториз.

Анастасия Заворотнюк. Фото © ТАСС / Пресс-служба фестиваля "Черешневый лес"

Актриса Анастасия Заворотнюк спустя пять месяцев молчания в Instagram опубликовала новый пост, в котором поделилась с подписчиками поделками своей дочери, подаренными на 12-годовщину свадьбы артистки с Петром Чернышёвым.

Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество, — написала она к публикации, добавив много эмодзи в виде сердечек.

В комментариях подписчики стали желать Заворотнюк здоровья и всего самого лучшего, отметив, что очень скучают по актрисе и видеть её публикации — счастье. Стоит добавить, что предыдущий пост в профиле артистки опубликован ровно пять месяцев назад — 13 апреля.

А накануне в аккаунте Заворотню появилась сториз со ссылкой на пост с фотографией актрисы и её супруга.

Сын Заворотнюк впервые за долгое время выложил новые фото, и люди гадают, когда он успел так повзрослеть

Комментарии под постом Майка пестрят признаниями в любви и словами, полными восхищения.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии год назад. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. Однако позже сообщили, что наметилось улучшение, и Анастасия продолжила лечение в реабилитационной клинике. В апреле текущего года сообщалось, что Заворотнюк выписали из больницы.

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