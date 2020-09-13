Девочки созрели. 10 дочерей и внучек российских звёзд, которые выросли невероятными красотками

Соня Киперман
Фото © Instagram / sonyaxkiperman
19-летняя дочь Веры Брежневой далека от музыки. Она мечтает о карьере в кино или модельном бизнесе. На её счету — появление в нескольких эпизодах сериала "Дневники вампира" и небольшая роль в комедии "8 лучших свиданий". Соня живёт в США.
Мелания Кондрахина
Фото © Instagram / melaniakondrahina
Мелания родилась 11 января 2000 года в семье телеведущей Тины Канделаки и художника Андрея Кондрахина. Дочь назвали в честь топ-модели Меланьи Кнавс, которая стала супругой Дональда Трампа. Девушка поступила на журфак МГУ, но позже перевелась на другой факультет, чтобы изучать искусство. Мелания мечтает о творческой карьере.
София Евдокименко
Фото © Instagram / iamsofiaeve
19-летняя внучка Софии Ротару пошла по стопам звёздной бабушки. Девушка записывает музыку под псевдонимом Sofia Eve. Кроме того, она добилась успехов в модельном бизнесе. София-младшая живёт в Нью-Йорке.
Эрика Ургант
Фото © Instagram / e_ttg
Эрика родилась 18 августа 2000 года в семье бизнесмена Теймураза Куталии и Натальи Кикнадзе — будущей жены Ивана Урганта. Телеведущий не раз подчёркивал, что считает падчерицу родной дочерью. Благодаря яркой внешности Эрику часто приглашают принять участие в фотосессиях различных брендов. Сейчас она живёт в Нью-Йорке, где изучает искусство.
Мария Михалкова-Кончаловская
Фото © Instagram / welcometomaria
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского родилась 5 июня 2001 года. После школы она поступила на искусствоведческий факультет МГУ. Сейчас девушка увлекается живописью и дизайном. Критики обвиняют её в болезненном пристрастии к диетам для похудения, но Мария утверждает, что, сбросив лишний вес, чувствует себя прекрасно.
Серафима Шнурова
Фото © Instagram / shnrv.astnn
27-летняя дочь скандально известного музыканта унаследовала от отца тягу к творчеству. Она пишет стихи, рисует, занимается графическим дизайном и фоторетушью. В 2016 году Серафима вышла замуж.
Ульяна Добровская
Фото © Instagram / ulianadobrovskaya
19-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой получила образование во Франции. Несмотря на свой юный возраст, она уже успела сняться в нескольких фильмах. Кроме того, Ульяна принимает участие в рекламных кампаниях известных брендов.
Алеся Кафельникова
Фото © Instagram / kafelnikova_a
21-летняя дочь звезды российского тенниса строит карьеру модели. Алеся не раз становилась героиней скандальных публикаций в прессе, в том числе из-за проблем с наркотиками. В разное время она встречалась с сыном ресторатора Аркадия Новикова и рэпером Фараоном.
Анна Заворотнюк
Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk
24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк нашла своё призвание в продюсировании. Этому ремеслу она обучалась в американском вузе. Девушка успела засветиться в пятом сезоне сериала "Закрытая школа", а также в светской хронике — на протяжении некоторого времени она встречалась с Егором Кридом.
Екатерина Боярская
Фото © Instagram / boyarskaya.katerina
Внучку актёру Михаилу Боярскому подарил его сын Сергей. Это произошло 28 ноября 1998 года. Екатерина признавалась, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Для этого она берёт уроки игры на музыкальных инструментах, занимается вокалом. Кроме того, девушка регулярно участвует в актёрских пробах.
WOW-stars
Девочки созрели. 10 дочерей и внучек российских звёзд, которые выросли невероятными красотками
сегодня в 09:00
15 знаменитых красоток, которые не стали скрываться и сами показали, как выглядят без макияжа
вчера в 12:00
Дочь Веры Брежневой выложила откровенное фото из постели, которое затмило красоту знаменитой мамы
11 сентября, 13:03