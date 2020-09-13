Девочки созрели. 10 дочерей и внучек российских звёзд, которые выросли невероятными красотками

Соня Киперман

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

19-летняя дочь Веры Брежневой далека от музыки. Она мечтает о карьере в кино или модельном бизнесе. На её счету — появление в нескольких эпизодах сериала "Дневники вампира" и небольшая роль в комедии "8 лучших свиданий". Соня живёт в США.

Мелания Кондрахина

Фото © Instagram / melaniakondrahina

Мелания родилась 11 января 2000 года в семье телеведущей Тины Канделаки и художника Андрея Кондрахина. Дочь назвали в честь топ-модели Меланьи Кнавс, которая стала супругой Дональда Трампа. Девушка поступила на журфак МГУ, но позже перевелась на другой факультет, чтобы изучать искусство. Мелания мечтает о творческой карьере.

София Евдокименко

Фото © Instagram / iamsofiaeve

19-летняя внучка Софии Ротару пошла по стопам звёздной бабушки. Девушка записывает музыку под псевдонимом Sofia Eve. Кроме того, она добилась успехов в модельном бизнесе. София-младшая живёт в Нью-Йорке.

Эрика Ургант

Фото © Instagram / e_ttg

Эрика родилась 18 августа 2000 года в семье бизнесмена Теймураза Куталии и Натальи Кикнадзе — будущей жены Ивана Урганта. Телеведущий не раз подчёркивал, что считает падчерицу родной дочерью. Благодаря яркой внешности Эрику часто приглашают принять участие в фотосессиях различных брендов. Сейчас она живёт в Нью-Йорке, где изучает искусство.

Мария Михалкова-Кончаловская

Фото © Instagram / welcometomaria

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского родилась 5 июня 2001 года. После школы она поступила на искусствоведческий факультет МГУ. Сейчас девушка увлекается живописью и дизайном. Критики обвиняют её в болезненном пристрастии к диетам для похудения, но Мария утверждает, что, сбросив лишний вес, чувствует себя прекрасно.

Серафима Шнурова

Фото © Instagram / shnrv.astnn

27-летняя дочь скандально известного музыканта унаследовала от отца тягу к творчеству. Она пишет стихи, рисует, занимается графическим дизайном и фоторетушью. В 2016 году Серафима вышла замуж.

Ульяна Добровская

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya

19-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой получила образование во Франции. Несмотря на свой юный возраст, она уже успела сняться в нескольких фильмах. Кроме того, Ульяна принимает участие в рекламных кампаниях известных брендов.

Алеся Кафельникова

Фото © Instagram / kafelnikova_a

21-летняя дочь звезды российского тенниса строит карьеру модели. Алеся не раз становилась героиней скандальных публикаций в прессе, в том числе из-за проблем с наркотиками. В разное время она встречалась с сыном ресторатора Аркадия Новикова и рэпером Фараоном.

Анна Заворотнюк

Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk

24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк нашла своё призвание в продюсировании. Этому ремеслу она обучалась в американском вузе. Девушка успела засветиться в пятом сезоне сериала "Закрытая школа", а также в светской хронике — на протяжении некоторого времени она встречалась с Егором Кридом.

Екатерина Боярская

Фото © Instagram / boyarskaya.katerina