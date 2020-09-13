Кэти Перри впервые после рождения дочери появилась на публике — видео

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Американская певица Кэти Перри впервые после родов показалась на публике. Поп-звезду заметили возле одного из модных бутиков в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Об этом сообщает Daily Mail.
Артистка, которая в конце августа стала мамой, была одета в зелёное платье, тканый козырёк и сандалии. Лицо певицы скрывали солнцезащитные очки и медицинская маска. Сперва Перри зашла в ближайшую кофейню, а затем отправилась обновлять свой гардероб. После шопинга поп-дива вышла с двумя пакетами одежды, которые погрузила в свой автомобиль, и уехала.
10 образов от беременной Кэти Перри, которыми она доказала, что большой живот — лучшее украшениеМногие считают, что во время беременности женщина просто не может шикарно выглядеть: одежду не подобрать, макияж нельзя, да и истощение организма красивее не делает. Певица Кэти Перри, которая в начале этого года поразила весь мир новостью о том, что она скоро станет мамой, доказывает, что модная и привлекательная беременность — это вполне возможно.
Хоть на шестой день после рождения ребёнка Кэти Перри и публиковала в "Инстаграме" фото своей фигуры после родов, но на улице звезду впервые увидели лишь сейчас. Напомним, певица родила дочь от британского актёра Орландо Блума. Малышку назвали Дейзи Дав Блум.