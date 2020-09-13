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Губернатором Ненецкого АО стал Юрий Бездудный

Он получил 14 голосов парламентариев.

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Фото © Екатерина Эстер / nao24.ru / ТАСС

Новым губернатором Ненецкого автономного округа на пять лет избран врио главы региона Юрий Бездудный. Свои голоса за него в ходе сессии 13 сентября отдали депутаты законодательного собрания региона.

По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов (14) губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич, — подвёл итоги голосования председатель регионального парламента Александр Лутовинов.

Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно

При этом на подготовку к ним было не так много времени.

Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин назначил Бездудного временно исполняющим обязанности главы НАО.

Сегодня в России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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