Губернатором Ненецкого АО стал Юрий Бездудный

Новым губернатором Ненецкого автономного округа на пять лет избран врио главы региона Юрий Бездудный. Свои голоса за него в ходе сессии 13 сентября отдали депутаты законодательного собрания региона.
— По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов (14) губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич, — подвёл итоги голосования председатель регионального парламента Александр Лутовинов.
Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойноПри этом на подготовку к ним было не так много времени.
Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин назначил Бездудного временно исполняющим обязанности главы НАО.
Сегодня в России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.