Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничества через голосовое меню банка

Не стать жертвой мошенников, которые используют голосовое меню банков, поможет отказ от услуг мелких финансовых организаций, считает эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин.

— Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги. Возможно, нанимают не очень профессиональных специалистов, — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам Курочкина, позволить себе идентификацию по голосу и лицу могут только крупные банки, а мелкие организации лишь пытаются сделать вид, что они современные и всё умеют, однако на самом деле не соблюдают полноценно правила безопасности. IT-эксперт советует не оставлять таким банкам данные о голосе и Face ID, если их услугами всё же приходится пользоваться.