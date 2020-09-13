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Россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничества через голосовое меню банка

IT-эксперт отметил, что только крупные кредитные организации могут позволить себе технологии идентификации по голосу и лицу.

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Фото © Pixabay

Не стать жертвой мошенников, которые используют голосовое меню банков, поможет отказ от услуг мелких финансовых организаций, считает эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин.

Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги. Возможно, нанимают не очень профессиональных специалистов, — сказал он в беседе с Ura.ru.

По словам Курочкина, позволить себе идентификацию по голосу и лицу могут только крупные банки, а мелкие организации лишь пытаются сделать вид, что они современные и всё умеют, однако на самом деле не соблюдают полноценно правила безопасности. IT-эксперт советует не оставлять таким банкам данные о голосе и Face ID, если их услугами всё же приходится пользоваться.

Юрист составил портрет жертвы мошенников

В поисках информации злоумышленники анализируют соцсети и могут притвориться случайными знакомыми.

Ранее Центробанк выявил схему, по которой мошенники смогли получить сведения о счетах банковских клиентов через голосовое меню одного из кредитных учреждений. Злоумышленники звонили в систему интерактивного голосового меню, подменяя телефоны клиентов, и запрашивали данные о балансе карты. После этого связывались непосредственно с владельцами и представлялись сотрудниками банка.

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