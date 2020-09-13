"Добивают его камнями". Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу Ефремова

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова чудовищна. Она отметила, что комментировать данную ситуацию может только с точки зрения сочувствия к коллеге и его судьбе.

— Это огромное горе: погибло два человека, это так и есть. Всё это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно, — сказала артистка в беседе с РИА "Новости".

По мнению Хаматовой, российское общество переступило через "опасную черту" в этой ситуации. Она считает, что у людей, которые с "яростью бьют лежачего, добивают его камнями", есть какие-то психические проблемы, и это повод задуматься. Актриса отметила, что очень надеется на смягчение приговора Ефремову.