"Добивают его камнями". Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу Ефремова

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова чудовищна. Она отметила, что комментировать данную ситуацию может только с точки зрения сочувствия к коллеге и его судьбе.
— Это огромное горе: погибло два человека, это так и есть. Всё это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия — это было чудовищно, — сказала артистка в беседе с РИА "Новости".
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По мнению Хаматовой, российское общество переступило через "опасную черту" в этой ситуации. Она считает, что у людей, которые с "яростью бьют лежачего, добивают его камнями", есть какие-то психические проблемы, и это повод задуматься. Актриса отметила, что очень надеется на смягчение приговора Ефремову.
"Не помню, когда было снято". Пашаев прокомментировал видео, где он полуголый танцует под "Мурку"Адвокат Ефремова отметил, что на кадрах он весит почти на 10 килограммов больше, чем сейчас, а похудел давно.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала решение суда.