Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

Дума Ханты-Мансийского автономного округа переизбрала губернатором региона Наталью Комарову. Её инаугурация пройдёт сегодня.
— Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова, — сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков депутатам.
Сегодня в России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.