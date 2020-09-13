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Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

За неё проголосовало 29 депутатов.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Дума Ханты-Мансийского автономного округа переизбрала губернатором региона Наталью Комарову. Её инаугурация пройдёт сегодня.

Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова, — сообщил спикер регионального парламента Борис Хохряков депутатам.

Губернатором Ненецкого АО стал Юрий Бездудный

Он получил 14 голосов парламентариев.

Сегодня в России стартовал единый день голосования. Жители разных уголков страны выберут руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований. Кроме того, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.

При этом жители большинства регионов страны могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Такое решение было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране, объяснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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