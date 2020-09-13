Памфилова — о работе избирательной комиссии на выборах: Мы выдерживаем постоянную критику

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что избирательная комиссия на протяжении всего времени проведения выборов выдерживает постоянную критику "шумной группы" активистов, которым, например, не нравится трёхдневное голосование.

— В чём-то я бы отдала им должное и сказала спасибо, по крайней мере, они не дают нам расслабиться, и мы ещё, ещё и ещё предпринимаем усилия, чтобы было понятно и было доверие к достоверности голосования. <...> С другой стороны, эта критика не всегда объективна, иногда довольна зла, а иногда просто придумана, — заявила Памфилова.

Она напомнила, что сегодня, 13 сентября, в России проходит основной день голосования и уже в течение дня, из-за разницы часовых поясов, можно говорить о его завершении и подводить итоги.

— Сегодня самый основной, решающий день голосования. По его завершении, как только закроется последний участок в 20:00 по местному времени, начнутся процедуры по установлению итогов голосования, подсчёту голосов, — сказала она, отметив, что в Камчатском крае и Чукотском автономном округе участки закрываются в 11:00 мск.

По словам Памфиловой, на данный момент уже можно подвести некоторые итоги работы комиссии за прошедшие десять дней, так как с 2 сентября шло основное досрочное голосование, а 11 числа присоединились крупные кампании.

— У нас сложная эта кампания. К двум обычным, привычным видам досрочного голосования в труднодоступных, отдалённых местах прибавился ещё третий вид голосования в эти два дня — 11 и 12 сентября, — подчеркнула глава ЦИК.

Она поблагодарила всех неравнодушных участников избирательного процесса, наблюдателей за конструктивное взаимодействие и помощь в выявлении нарушений, которых, как подчеркнула Памфилова, было немного, но они были устранены.