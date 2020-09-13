Более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий пришли на участки в дни досрочных выборов

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в прошедшие два дня голосования на участках реально присутствовало более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

— На данный момент реально присутствовало 150 660 наблюдателей и плюс к ним 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей. Итого 205 670 человек, в среднем по три-четыре человека на каждый участок, — сказала она.

Памфилова также уточнила, что самая высокая явка на досрочных выборах губернаторов 11 и 12 сентября зафиксирована в Еврейской автономной области (57,89%), а самая низкая — в Иркутской области (15,94%).

На довыборах депутатов Госдумы без учёта дистанционного электронного голосования по явке лидирует Татарстан (56,64%), в Ярославской области зафиксирован самый низкий показатель (10,47%). Самая высокая явка на выборах в Законодательное собрание зарегистрирована в Белгородской области (40,31%), самая низкая — в Костромской области (16,11%).

— У нас нет никакой заданности и никакой оценки, высокая или невысокая явка. Она должна быть реальной и естественной — вот самый главный критерий. Естественная, реальная [явка], то, что не подвергает сомнению достоверность голосования. И то, что люди действительно приходили и голосовали так, как они считают нужным, — вот это самое главное, — подчеркнула Памфилова.