"Ценны и важны для меня его слова". Врио губернатора Приангарья получил напутствия от бывшего главы региона — видео

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провёл телефонную беседу с бывшим главой региона Дмитрием Мезенцевым, в ходе которой получил от коллеги напутствия и советы. Видео с разговором руководитель региона опубликовал в "Инстаграме".

— Ценны и важны для меня его слова о том, что хорошим руководителем Иркутской области может быть и человек, родившийся в другом регионе. Главное — уметь брать ответственность за свои действия, за людей, которые тебе доверяют, — написал Кобзев, отметив, что готов к работе.

Врио губернатора подчеркнул, что за девять месяцев, проведённых в регионе, он объехал практически все районы, узнал, как и чем живут местные жители. Кобзев также заявил, что его задача заключается в том, чтобы Иркутская область процветала.

Кобзев отметил, что жители области помнят Мезенцева как деятельного и неравнодушного главу, благодаря которому, в частности, появилась главная достопримечательность в Иркутске — 130-й километр. Он пригласил бывшего губернатора принять участие в планировании 360-летия столицы области, на что получил положительный ответ. Юбилей Иркутск отмечает в следующем году.

Ранее Лайф рассказывал, что глава Приангарья записал видеообращение к жителям региона накануне выборов губернатора.