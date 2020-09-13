Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Краснодаре

Видео © МЧС России

Предварительной причиной возгорания на мансардном этаже многоквартирного дома в Краснодаре названо короткое замыкание. По версии региональной прокуратуры, произошло оно в одной из квартир на седьмом этаже, после чего огонь через балкон перекинулся на деревянный чердак. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что угрозы обрушения дома пока нет, но специалисты продолжают осмотр здания на предмет наличия опасных конструкций. По последним данным, в результате пожара оказалось повреждено 64 квартиры. Их владельцам из городского бюджета будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, который экстренно прервал отпуск и ввёл в городе локальный режим чрезвычайной ситуации.

— Мы вводим локальный режим ЧС для того, чтобы в последующем из бюджета можно [было] выплатить материальную помощь всем пострадавшим, — сообщил Первышов в ходе совещания.