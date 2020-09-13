Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Краснодаре

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Предварительной причиной возгорания на мансардном этаже многоквартирного дома в Краснодаре названо короткое замыкание. По версии региональной прокуратуры, произошло оно в одной из квартир на седьмом этаже, после чего огонь через балкон перекинулся на деревянный чердак. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что угрозы обрушения дома пока нет, но специалисты продолжают осмотр здания на предмет наличия опасных конструкций. По последним данным, в результате пожара оказалось повреждено 64 квартиры. Их владельцам из городского бюджета будет выплачена материальная помощь. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, который экстренно прервал отпуск и ввёл в городе локальный режим чрезвычайной ситуации.
— Мы вводим локальный режим ЧС для того, чтобы в последующем из бюджета можно [было] выплатить материальную помощь всем пострадавшим, — сообщил Первышов в ходе совещания.
Более 40 жильцов дома в Краснодаре, где произошёл крупный пожар, разместили в одной из школ городаВсем им будет предоставлено горячее питание и питьевая вода.
Напомним, пожар в многоквартирном доме в Краснодаре начался в 2:14, к моменту прибытия первых расчётов на место его площадь составляла около 800 квадратных метров. Позже пожар был локализован на площади 4,4 тысячи квадратов, а к восьми часам утра полностью ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал.