В Новороссийске главу отделения "Справедливой России" задержали за мошенничество на 2,1 млн рублей — видео

Как уточняется, Ерохин угрожал проведением провокаций и преднамеренной фальсификацией сообщений о несуществующих нарушениях. Он был задержан после получения денежных средств от представителя администрации муниципального образования, который действовал под контролем оперативников. Ещё за несколько недель до проведения голосования, когда о нарушениях не могло быть и речи, депутат начал вымогать деньги, взамен обещая не придумывать нарушений на выборах.