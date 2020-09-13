В Новороссийске главу отделения "Справедливой России" задержали за мошенничество на 2,1 млн рублей — видео

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска шестого созыва, председателя совета местного отделения партии "Справедливая Россия" Михаила Ерохина. Кандидат в депутаты гордумы седьмого созыва подозревается в покушении на мошенничество, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как уточняется, Ерохин угрожал проведением провокаций и преднамеренной фальсификацией сообщений о несуществующих нарушениях. Он был задержан после получения денежных средств от представителя администрации муниципального образования, который действовал под контролем оперативников. Ещё за несколько недель до проведения голосования, когда о нарушениях не могло быть и речи, депутат начал вымогать деньги, взамен обещая не придумывать нарушений на выборах.
За 2 миллиона 100 тысяч рублей Ерохин обязался не направлять в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, не устраивать провокации и иные препятствия при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершённого депутатом преступления.
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