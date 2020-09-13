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Критика исходит от "столичных рафинированных штучек". Памфилова заявила, что жалоб по поводу придомового голосования в ЦИК не поступало

С оценочными суждениями выступают те граждане, которые видят "глянцевые картинки с лазурных берегов", отметила она.

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Видео © LIFE

В ЦИК России не поступали жалобы по поводу придомового голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что не каждый человек хочет впускать в дом людей и кому-то удобнее "на воздухе присесть на лавочку". При этом, подчеркнула глава ЦИК, главное, чтобы тайна голосования была обеспечена.

Приглашают домой в сельскую местность пожилые люди, им трудно добраться до участка. Спасибо надо сказать, что члены участковых комиссий берут на себя такой труд и едут к этим людям в разных ситуациях, в разных условиях, — заявила Памфилова.

А людей, которые в Сети критикуют "голосование на лавочках", глава ЦИК назвала "столичными рафинированными штучками", которые в основном видят "глянцевые картинки с лазурных берегов", а не Россию.

Более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий пришли на участки в дни досрочных выборов

Глава ЦИК отметила, что самая высокая явка на выборах губернаторов на сегодняшний день зафиксирована в ЕАО.

Ранее Памфилова заявила, что избирательная комиссия на протяжении всей кампании выдерживает постоянную критику.

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