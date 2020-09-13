Наблюдатели не смогли подтвердить сообщения "Голоса" о нарушениях в регионах

Региональные наблюдатели не смогли подтвердить данные с "Карты нарушений" движения "Голос", согласно которым за два с половиной дня голосования в России было зафиксировано множество нарушений на избирательных участках. Большинство сообщений было о подкупах и принуждении к голосованию.

Так, например, председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина рассказала, что рабочая группа ОП отслеживает и проверяет каждое сообщение, взаимодействуя как напрямую с областной избирательной комиссией, так и с привлечением наблюдателей. По её словам, информации о подкупах зафиксировано не было, за принуждение к голосованию был ошибочно принят визит группы курсантов на избирательный участок, которые изначально должны были приехать вместе.

Зампредседателя Заксобрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил, что голосование в регионе проходит в обычном режиме, а нарушения, которые способны как-либо повлиять на итоги выборов, наблюдателями не фиксируются. В свою очередь уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва призналась, что там подтвердились лишь два сообщения с карты "Голоса", но и те были связаны с организацией процесса голосования, а не с грубыми нарушениями.