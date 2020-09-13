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Член СПЧ: Нечистоплотные политики сами отталкивают от себя избирателей провокациями и скандалами

О нарушениях на выборах 13 сентября он рассказал во время брифинга в Общественной палате.

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Александр Брод. Фото © Владимир Гердо / ТАСС

В регионах с меньшим количеством фейков о выборах наблюдается более высокая явка. Об этом заявил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод на брифинге в Общественной палате.

Есть определённая закономерность: откуда не поступают сообщения о проблемах или фейки, там явка выше, поскольку избиратель хочет голосовать в спокойных, комфортных условиях. Нечистоплотные политики, которые делают свой пиар за счёт провокаций и скандалов, сами отталкивают от себя избирателей, — рассказал он.

Политолог заявил, что явка на выборы задала тон ещё в первые два дня досрочного голосования

По словам эксперта, конкуренция на выборах разных уровней зависит от региона.

Брод отметил особое внимание членов УИК к санитарно-эпидемиологической безопасности. По его словам, критических сообщений о нарушениях этих норм из регионов пока не поступало.

Помимо того, член СПЧ заявил о росте популярности дистанционного голосования и сервиса "Мобильный избиратель". Благодаря этим форматам явка на выборах выросла, а голосовать стало "комфортно и удобно", подчеркнул Брод.

Как ранее сообщал Лайф, в СПЧ не обнаружили серьёзных нарушений во время единого дня голосования.

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