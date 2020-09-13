Член СПЧ: Нечистоплотные политики сами отталкивают от себя избирателей провокациями и скандалами

В регионах с меньшим количеством фейков о выборах наблюдается более высокая явка. Об этом заявил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод на брифинге в Общественной палате.

— Есть определённая закономерность: откуда не поступают сообщения о проблемах или фейки, там явка выше, поскольку избиратель хочет голосовать в спокойных, комфортных условиях. Нечистоплотные политики, которые делают свой пиар за счёт провокаций и скандалов, сами отталкивают от себя избирателей, — рассказал он.

Брод отметил особое внимание членов УИК к санитарно-эпидемиологической безопасности. По его словам, критических сообщений о нарушениях этих норм из регионов пока не поступало.

Помимо того, член СПЧ заявил о росте популярности дистанционного голосования и сервиса "Мобильный избиратель". Благодаря этим форматам явка на выборах выросла, а голосовать стало "комфортно и удобно", подчеркнул Брод.