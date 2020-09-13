Политолог заявил, что явка на выборы задала тон ещё в первые два дня досрочного голосования

Явка на выборы задала тон ещё в первые два дня досрочного голосования, заявил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в беседе с Лайфом и привёл в пример Еврейскую автономную область, где этот показатель превысил отметку в 50%.
— Явка в целом по стране находится в пределах стандартных значений для этих уровней выборов. Там, где губернаторские выборы, где-то немножко выше явка в зависимости от региона, а там, где только местная власть, соответственно, немного ниже. Всё идёт пока достаточно спокойно, — отметил политолог.
По словам Куртова, конкуренция также зависит от уровня выборов и регионов. Так, например, в Иркутской области, где жители голосуют за будущего губернатора, конкуренция достаточно высокая и она заметна, а в других регионах такого сильного противостояния нет. Однако на местных выборах, отметил эксперт, конкуренция очень высокая и относится к маленьким партиям.
Куртов также подчеркнул, что так как на данный момент нарушений и обращений в ЦИК меньше, чем обычно, то уже можно говорить о легитимности выборов, главный признак которой — согласие избирателей с тем, что происходит. Эксперт подчеркнул, что этот вопрос ещё предстоит обсудить как минимум в ближайшие два дня.
Более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий пришли на участки в дни досрочных выборовГлава ЦИК отметила, что самая высокая явка на выборах губернаторов на сегодняшний день зафиксирована в ЕАО.
Напомним, 13 сентября в стране проходит свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более чем восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.