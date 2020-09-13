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ЦИК: В России возросла востребованность цифровых участков для голосования

Технология конкурирует с дистанционным голосованием.

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Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

В этом году по сравнению с прошлым значительно возросла востребованность цифровых участков для волеизъявления. Об этом сегодня в эфире телеканала "Россия 24" заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Надо сказать, что в этом году их востребованность значительно выше, чем в прошлом... Мы понимаем, что идёт конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием. Какая из них победит — покажет время, — отметил зампред Центризбиркома.

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Глава ЦИК отметила, что уже в течение сегодняшнего дня можно будет узнать предварительные результаты голосования в некоторых регионах РФ.

Напомним, сегодня в России стартовал единый день голосования. Фактически 13 сентября стало завершающим днём голосования в многодневном формате — выборы в первые два дня считались досрочными. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в прошедшие два дня более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов избирательных комиссий присутствовали на участках.

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