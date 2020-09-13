ЦИК: В России возросла востребованность цифровых участков для голосования

В этом году по сравнению с прошлым значительно возросла востребованность цифровых участков для волеизъявления. Об этом сегодня в эфире телеканала "Россия 24" заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

— Надо сказать, что в этом году их востребованность значительно выше, чем в прошлом... Мы понимаем, что идёт конкуренция между этой технологией и дистанционным голосованием. Какая из них победит — покажет время, — отметил зампред Центризбиркома.