В Минобороны рассказали, когда пройдут тактические учения России и Белоруссии

Тактические учения России и Белоруссии "Славянское братство — 2020" стартуют уже завтра, 14 сентября, и завершатся 25 сентября, заявили в российском оборонном ведомстве.

— В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдёт плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство", — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что учения проходят каждый год начиная с 2015 года. Решение о проведении "Славянского братства — 2020" было принято в октябре прошлого года, в числе прочих в нём примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ. Десантники России и Белоруссии "отработают вопросы взаимодействия слаженности при выполнении тактических задач", подчеркнули в министерстве.

Всего в учениях от России примут участие около 300 военных и порядка 70 единиц боевой и специальной техники гвардейского десантно-штурмового соединения.