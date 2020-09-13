Врио главы Камчатки Солодов набирает 79,38% голосов на губернаторских выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов избирателей на выборах главы региона, следует из данных Центризбиркома.
К настоящему моменту обработано 29,75% протоколов участковых избирательных комиссий. 7,42% жителей края отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова. Следом идёт представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских, который заручился поддержкой 6,05% избирателей.
Врио главы Камчатки предложил запретить воздушные шарики в регионе. В разговоре с Лайфом Солодов объяснил свою идею — видеоОн отметил необходимость оценки рисков и неудобств такой инициативы.
Ранее Солодов рассказал Лайфу о любимом месте на Камчатке.