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Врио главы Камчатки Солодов набирает 79,38% голосов на губернаторских выборах

По данным ЦИК, обработано свыше 29% протоколов.

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Фото © Сергей Куксин / POOL / ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов избирателей на выборах главы региона, следует из данных Центризбиркома.

К настоящему моменту обработано 29,75% протоколов участковых избирательных комиссий. 7,42% жителей края отдали свои голоса за кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова. Следом идёт представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских, который заручился поддержкой 6,05% избирателей.

Врио главы Камчатки предложил запретить воздушные шарики в регионе. В разговоре с Лайфом Солодов объяснил свою идею — видео

Он отметил необходимость оценки рисков и неудобств такой инициативы.

Ранее Солодов рассказал Лайфу о любимом месте на Камчатке.

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