В Челябинской области возле скотомогильника решили построить школу

В Верхнеуральске Челябинской области планируют построить школу за полмиллиарда рублей недалеко от скотомогильника. Об этом Лайфу рассказали местные жители и активисты "Команды наследия".

Расстояние между предполагаемым местом постройки новой школы и скотомогильником составляет всего 800 метров. В администрации города уверены, что никаких нарушений в таком соседстве нет, однако по правилам санитарно-защитная зона вокруг таких могильников должна составлять не менее одного километра.

— Главный ветврач сказал, что он действующий, что нас очень сильно удивило. Что больше всего удручает людей и возмущает, так это то, что местные власти не ведут никакого диалога с местными жителями, — рассказал Лайфу активист Егор Бухтияров.

По словам верхнеуральцев, школа городу очень нужна. Однако большинство родителей против такого опасного соседства: скотомогильник не огорожен забором, а в плитах, которые должны служить крышкой, пробиты дыры. Останки животных можно увидеть даже на земле вокруг могильника.

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту этого неожиданного соседства. Однако альтернативной территории для строительства школы в городе пока не нашлось.