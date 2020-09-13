В СПЧ не нашли серьёзных нарушений на выборах

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировал серьёзных нарушений во время единого дня голосования. Об этом рассказал член совета Александр Брод на брифинге в Общественной палате.
— Серьёзных нарушений мы не зафиксировали за эти дни. Были проблемные сообщения. В Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участковой избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования, — пояснил он.
ЦИК: 948 журналистов аккредитовали для работы во время выборовОни смогут беспрепятственно пройти в информационный центр комиссии до 14 сентября.
Напомним, сегодня в России проходит единый день голосования. 13 сентября завершится многодневный формат выборов — 11 и 12 сентября считаются досрочными днями голосования. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что критикой придомового голосования занимаются "столичные рафинированные штучки", и подчеркнула, что даже в таком формате тайна голосования избирателям обеспечена.