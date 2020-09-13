В СПЧ не нашли серьёзных нарушений на выборах

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировал серьёзных нарушений во время единого дня голосования. Об этом рассказал член совета Александр Брод на брифинге в Общественной палате.

— Серьёзных нарушений мы не зафиксировали за эти дни. Были проблемные сообщения. В Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участковой избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования, — пояснил он.