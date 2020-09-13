На выборах главы Иркутской области лидирует врио губернатора Кобзев

В Иркутской области на выборах главы региона лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев. Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 0,93% протоколов, он набирает 61,44% голосов.

Как сообщает ТАСС, по данным экзитпола, за Кобзева проголосовало 63,6% ответивших на вопрос респондентов, 23,7% отдали свои голоса за кандидата от КПРФ Михаила Щапова. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.