В Подмосковье подросток сел за руль "тойоты" и врезался в отбойник — видео

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На Минском шоссе в подмосковном Одинцове 13-летний подросток разогнал "тойоту" до скорости более 150 километров в час, после этого авто влетело в отбойник. В результате школьник и двое его друзей — мальчик и девочка — получили травмы и были госпитализированы.

По словам источника Лайфа, дети чудом остались в живых. Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Они выясняют, где подростки взяли машину и как разогнали её до такой скорости.

Как уточнили в МЧС, возраст доставленных в больницу пострадавших — от 13 до 16 лет.