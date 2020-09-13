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В Подмосковье подросток сел за руль "тойоты" и врезался в отбойник — видео

Несовершеннолетний и его друзья госпитализированы.

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Видео © Соцсети

На Минском шоссе в подмосковном Одинцове 13-летний подросток разогнал "тойоту" до скорости более 150 километров в час, после этого авто влетело в отбойник. В результате школьник и двое его друзей — мальчик и девочка — получили травмы и были госпитализированы.

По словам источника Лайфа, дети чудом остались в живых. Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Они выясняют, где подростки взяли машину и как разогнали её до такой скорости.

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Он также хотел навестить сестру, которая живёт в другом штате.

Как уточнили в МЧС, возраст доставленных в больницу пострадавших — от 13 до 16 лет.

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