Центризбирком обновил данные по явке на выборах губернаторов в регионах

Самая высокая явка на выборах глав регионов России зафиксирована в Еврейской автономной области, где проголосовало уже 70,51% избирателей. Участки в этом субъекте закрылись в 13:00 мск. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Самая низкая явка — в Смоленской области, где голоса отдали 19,89% избирателей. В Татарстане явка составила 61,75%, в Тамбовской области — 53,58%, а в Краснодарском крае — 53,05%. В этих регионах голосование продолжается, участки закроются в 20:00 мск.
В Пензенской области голоса отдали 45,79% избирателей, на выборах главы Чувашии — 41,46%, а в Брянской области — 37,97%. В Севастополе явка составила 37,20%, в Камчатском крае — 35,50%, в Ленобласти — 32,78%.
Политолог заявил, что явка на выборы задала тон ещё в первые два дня досрочного голосованияПо словам эксперта, конкуренция на выборах разных уровней зависит от региона.
Проголосовать на выборах губернатора в Ростовской области пришли 29,35% избирателей, в Пермском крае — 26,82%, в Калужской области — 26,74%, в Приангарье — 25,95%, а в Архангельской области — 22,39%. В Костромской области явка составила 21,99%, в Коми — 20,43%.
Напомним, 13 сентября в стране проходит свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.