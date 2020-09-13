Центризбирком обновил данные по явке на выборах губернаторов в регионах

Самая высокая явка на выборах глав регионов России зафиксирована в Еврейской автономной области, где проголосовало уже 70,51% избирателей. Участки в этом субъекте закрылись в 13:00 мск. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Самая низкая явка — в Смоленской области, где голоса отдали 19,89% избирателей. В Татарстане явка составила 61,75%, в Тамбовской области — 53,58%, а в Краснодарском крае — 53,05%. В этих регионах голосование продолжается, участки закроются в 20:00 мск.

В Пензенской области голоса отдали 45,79% избирателей, на выборах главы Чувашии — 41,46%, а в Брянской области — 37,97%. В Севастополе явка составила 37,20%, в Камчатском крае — 35,50%, в Ленобласти — 32,78%.

Проголосовать на выборах губернатора в Ростовской области пришли 29,35% избирателей, в Пермском крае — 26,82%, в Калужской области — 26,74%, в Приангарье — 25,95%, а в Архангельской области — 22,39%. В Костромской области явка составила 21,99%, в Коми — 20,43%.