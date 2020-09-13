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В Сети усомнились в политической подоплёке нападения на кандидата в депутаты в Липецке

Отдать свой голос за молодого человека призывал штаб Навального и проект "Умное голосование".

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Фото © Pixabay

В Липецке на кандидата в депутаты горсовета Александра Наумова напали с ножом. Сначала пострадавший пытался выдать это за политические разборки, однако позже выяснилось, что причиной драки может быть женщина, а злоумышленника Наумов знает лично. Об этом сообщается в телеграм-канале "Андрей Вышинский".

Инцидент произошёл в ночь на 11 сентября, о чём сообщил штаб Навального в Липецке в своём твиттере. Сразу же появилась версия, что нападение организовано властью.

Как сообщает телеграм-канал, Наумов встречался с девушкой, которая была на 20 лет старше него и имела поклонника в лице ранее судимого Сергея Г. Последний неоднократно угрожал активисту и обещал проблемы, если тот не уступит ему даму.

Такую же версию событий приводит и "ФедералПресс". По данным издания, Сергей Г. неоднократно был судим за хулиганство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, а также кражу.

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