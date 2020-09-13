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Поисковый сервис помог выявить фейк о придомовом голосовании в багажнике авто

Оказалось, что фотография гуляет по Интернету с прошлого года.

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Фото © Соцсети

В соцсетях выявили фейк о придомовом голосовании. Авторы публикации в одном из пабликов заявили, что в качестве избирательного участка в Новосибирске используется багажник автомобиля, а доказательством стала фотография машины с открытой задней дверью.

Фейк был раскрыт довольно быстро благодаря алгоритмам поисковых сервисов: та же самая фотография была найдена на одном из сайтов с частными объявлениями. Оригинальная запись содержала в себе информацию о продаже того самого автомобиля, в котором якобы сегодня проходит голосование. Само же объявление датируется прошлым годом, но продолжает индексироваться в агрегаторах.

В Общественной палате РФ рассказали о новых фейках, связанных с выборами

Одно из последних подобных сообщений касается голосования в Костромской области.

Накануне политологи предложили ввести административную ответственность за недостоверную информацию о голосовании. Поводом для этого стало движение "Голос", которое в очередной раз поймали на распространении фейков.

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