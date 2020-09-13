Поисковый сервис помог выявить фейк о придомовом голосовании в багажнике авто

В соцсетях выявили фейк о придомовом голосовании. Авторы публикации в одном из пабликов заявили, что в качестве избирательного участка в Новосибирске используется багажник автомобиля, а доказательством стала фотография машины с открытой задней дверью.

Фейк был раскрыт довольно быстро благодаря алгоритмам поисковых сервисов: та же самая фотография была найдена на одном из сайтов с частными объявлениями. Оригинальная запись содержала в себе информацию о продаже того самого автомобиля, в котором якобы сегодня проходит голосование. Само же объявление датируется прошлым годом, но продолжает индексироваться в агрегаторах.