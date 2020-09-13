"За единую Беларусь". В Минске прошёл автопробег в поддержку Лукашенко — видео

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В Минске стартовал автопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Колонна под слоганом "За единую Беларусь" начала свой путь от аквапарка "Лебяжий" и направилась в сторону "Хатыни" — мемориального комплекса на месте бывшей деревни, уничтоженной немецкими военными в марте 1943 года. Автопробег собрал несколько десятков автомобилей. Большинство из них были украшены государственными флагами республики и шарами.

Тем временем в центр Минска прибыла колонна военной техники. Сегодня там ожидается очередная протестная акция сторонников оппозиции. Внутренние войска оцепили площадь Независимости и стелу "Город-герой", где обычно собираются протестующие.

А накануне в столице Белоруссии провели пешую акцию в поддержку Александра Лукашенко. Более сотни людей прошли по центральным улицам Минска с государственными флагами, выкрикивая лозунги в поддержку президента и единства и целостности республики.