В первом туре на выборах главы Камчатки побеждает врио губернатора региона Солодов

В первом туре выборов главы Камчатского края побеждает врио губернатора региона Владимир Солодов, набирая, по данным экзитпола, 81,6% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологический центр "Аскор".
Ближайшие конкуренты Солодова Дмитрий Бобровских и Валерий Калашников получили 5,9% и 4,7% голосов соответственно. Согласно данным экзитпола, явка на выборы губернатора на пять процентов превысила показатель 2015 года и составила более 37%.
Врио губернатора Камчатки Солодов рассказал Лайфу о любимом месте в регионе — видеоОн признался, что на Курильском озере можно наблюдать мудрость природы и учиться у неё.
Ранее Лайф сообщал, что, по данным ЦИК, после обработки 29,75% протоколов участковых избирательных комиссий Солодов набрал 79,38% голосов избирателей.