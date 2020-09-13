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В первом туре на выборах главы Камчатки побеждает врио губернатора региона Солодов

По данным экзитпола, он набирает более 81% голосов.

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Владимир Солодов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В первом туре выборов главы Камчатского края побеждает врио губернатора региона Владимир Солодов, набирая, по данным экзитпола, 81,6% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологический центр "Аскор".

Ближайшие конкуренты Солодова Дмитрий Бобровских и Валерий Калашников получили 5,9% и 4,7% голосов соответственно. Согласно данным экзитпола, явка на выборы губернатора на пять процентов превысила показатель 2015 года и составила более 37%.

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Он признался, что на Курильском озере можно наблюдать мудрость природы и учиться у неё.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным ЦИК, после обработки 29,75% протоколов участковых избирательных комиссий Солодов набрал 79,38% голосов избирателей.

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