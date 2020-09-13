Звезда "Мстителей" Крис Эванс случайно показал подписчикам интимное фото

Американский актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в фильмах студии Marvel, случайно продемонстрировал своим подписчикам в "Инстаграме" интимное фото. Об этом сообщает Independent.
Эванс хотел показать фанатам запись с экрана iPhone, на которой его семья играет в Heads Up. В конце ролика актёр случайно открыл галерею, в которой среди других снимков находилось фото обнажённых мужских гениталий.
39-летний артист практически сразу удалил неудачное видео, однако его подписчики успели не только увидеть фото, но и сохранить скриншот. Снимок разлетелся по Сети, после чего некоторые англоязычные пользователи "Твиттера" призвали бойкотировать творчество Эванса. Однако большинство фанатов поддержало актёра и даже восхитилось увиденным.
Позор на весь Интернет. Что делать, если твои интимные фото оказались в СетиПопасть в центр скандала несложно. Так и произошло с сотрудницей МУ МВД "Орехово-Зуевское" Анной М., чьи фотоссесии порнографического характера попали в Сеть. Коллеги обнаружили откровенные фото на ресурсе для взрослых: именно там женщина размещала снимки, сделанные во время её любовных утех.
Сам актёр пока никак не прокомментировал произошедшее. Пока точно не известно, была ли это запись экрана телефона Эванса или другого человека.
Ранее откровенные фото выложила 19-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман.