Звезда "Мстителей" Крис Эванс случайно показал подписчикам интимное фото

Позор на весь Интернет. Что делать, если твои интимные фото оказались в Сети Попасть в центр скандала несложно. Так и произошло с сотрудницей МУ МВД "Орехово-Зуевское" Анной М., чьи фотоссесии порнографического характера попали в Сеть. Коллеги обнаружили откровенные фото на ресурсе для взрослых: именно там женщина размещала снимки, сделанные во время её любовных утех.