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Дочь Веры Брежневой выложила откровенное фото из постели, которое затмило красоту знаменитой мамы

Девушка вышла на новый уровень откровенности.

Фото © Instagram / ververa

19-летняя Соня Киперман окончательно доказала, что стала взрослой. На этот раз в её инстаграме помимо горячих снимков в бикини и с глубоким декольте появилось ещё и фото топлес, пишет Cosmopolitan.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

На снимке наследница экс-солистки "ВИА Гры" предстала, лёжа на кровати. Из одежды на девушке были только клетчатые штаны. Она подняла ноги вверх, прикрыла обнажённую грудь руками, запрокинула голову и задорно смеялась.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

Светловолосой красавице, не уступающей в привлекательности звёздной родительнице, удалось привлечь 136 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые отмечают, что девушка действительно "вся в маму". При этом Вера Брежнева сама нередко выкладывает совместные кадры с дочкой. Они хорошо ладят, несмотря на то что не так много времени проводят вместе: девушка живёт и учится в США, куда переехала, как только получила паспорт.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa

Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa

Соня — первая дочка Веры Брежневой, которую артистка родила от бизнесмена Виталия Войченко. После расставания с отцом Сони певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, под фамилией которого девушка и фигурирует сейчас в соцсетях.

Дочь Веры Брежневой показала фото в крошечном бикини, и такую конкуренцию маме выдержать сложно

Девушка доказала, что природа на детях не отдыхает.

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