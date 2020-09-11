Дочь Веры Брежневой выложила откровенное фото из постели, которое затмило красоту знаменитой мамы

19-летняя Соня Киперман окончательно доказала, что стала взрослой. На этот раз в её инстаграме помимо горячих снимков в бикини и с глубоким декольте появилось ещё и фото топлес, пишет Cosmopolitan.
На снимке наследница экс-солистки "ВИА Гры" предстала, лёжа на кровати. Из одежды на девушке были только клетчатые штаны. Она подняла ноги вверх, прикрыла обнажённую грудь руками, запрокинула голову и задорно смеялась.
Светловолосой красавице, не уступающей в привлекательности звёздной родительнице, удалось привлечь 136 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые отмечают, что девушка действительно "вся в маму". При этом Вера Брежнева сама нередко выкладывает совместные кадры с дочкой. Они хорошо ладят, несмотря на то что не так много времени проводят вместе: девушка живёт и учится в США, куда переехала, как только получила паспорт.
Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa
Соня — первая дочка Веры Брежневой, которую артистка родила от бизнесмена Виталия Войченко. После расставания с отцом Сони певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, под фамилией которого девушка и фигурирует сейчас в соцсетях.
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