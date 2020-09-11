Дочь Веры Брежневой выложила откровенное фото из постели, которое затмило красоту знаменитой мамы

19-летняя Соня Киперман окончательно доказала, что стала взрослой. На этот раз в её инстаграме помимо горячих снимков в бикини и с глубоким декольте появилось ещё и фото топлес, пишет Cosmopolitan.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

На снимке наследница экс-солистки "ВИА Гры" предстала, лёжа на кровати. Из одежды на девушке были только клетчатые штаны. Она подняла ноги вверх, прикрыла обнажённую грудь руками, запрокинула голову и задорно смеялась.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman

Светловолосой красавице, не уступающей в привлекательности звёздной родительнице, удалось привлечь 136 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которые отмечают, что девушка действительно "вся в маму". При этом Вера Брежнева сама нередко выкладывает совместные кадры с дочкой. Они хорошо ладят, несмотря на то что не так много времени проводят вместе: девушка живёт и учится в США, куда переехала, как только получила паспорт.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa