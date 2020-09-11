Анфиса Чехова показала, как изменилась за 13 лет, оставив фанатов в полном замешательстве

42-летняя Анфиса Чехова по-прежнему остаётся секс-символом и будоражит чужую фантазию. Однако периодически возникают разговоры о том, что красота ведущей не обошлась без вмешательств. Поэтому артистка решила напомнить, как выглядела 13 лет назад, чтобы доказать, что за это время менялся только её вес.

Фото © Instagram / achekhova

Анфиса выложила в "Инстаграме" несколько кадров. На первых двух, сделанных в настоящее время, она предстала в красной одежде, с длинными волосами и глубоким декольте. Красиво изогнутые брови артистки выглядели густыми, а глаза окаймляли пушистые ресницы. На остальных трёх, из прошлого, у Чеховой заметно отличалась форма бровей, а также причёска, зато неизменным было одно — впечатляющее декольте.

Фото © Instagram / achekhova

Ну, давайте обсудим, как я поменялась с годами? Вы же любите писать: стала как все, всю себя перекроила, филлеры поставила, ушила, отрезала, пришила. Вот вам мои портреты сегодняшнего дня и фото, сделанные примерно лет 13 назад. Где-то на них я пышнее, где-то худее. В общем, есть где разгуляться мнению народному Анфиса Чехова

Фото © Instagram / achekhova

И "мнение народное" действительно разгулялось. Поклонники разделились на два лагеря. Одни решили, что изменения во внешности артистки и правда незначительны и она выглядит одинаково прекрасно. А в ответ на замечание об исчезнувших веснушках Чехова призналась, что выводила их лазером и замазала тональным кремом. Однако часть пользователей осталась при своём мнении, отметив, что ведущая всё же сильно себя усовершенствовала.

Филлер в подбородке, сейчас острее Svetlanabogatay

Вы мне очень нравитесь сейчас — ухоженная красотка. Единственное, что смущает, — это виниры. Как будто великоваты. С ними выражение лица как-то поменялось, углы губ провисли. Ну, что-то неуловимое такое, но мне бросается в глаза Nelliash

Фото © Instagram / achekhova

Вы всегда прекрасны!🌹🌹🌹🔥 Мне кажется, вы похудели и грудь уменьшилась? Guliaeva7819

Раньше вы были естественной, а сейчас — как все, по одному шаблону

__Olga_arlyapova__