Врио губернатора Еврейской АО лидирует на выборах главы региона с 76,8% голосов

На выборах губернатора Еврейской автономной области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн. По данным экзитпола, он набрал более 76% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологический центр "Биробиджан молодой".

Отмечается, что 76,8% избирателей проголосовали за Гольдштейна, а для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Напомним, 13 сентября в стране проходит свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более чем восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.