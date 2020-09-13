Врио губернатора Камчатки набирает более 81% голосов на выборах главы региона

На выборах губернатора Камчатского края лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов, который после обработки 50,32% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 81,27%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По последним данным, второе место на выборах занимает кандидат от ЛДПР Валерий Калашников, набравший 6,59% голосов, а третье — представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских с 5,57%.

Как сообщает краевой избирком, на 18:00 по местному времени (09:00 мск) явка избирателей превысила 35%, учитывая дни досрочного голосования.