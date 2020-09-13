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Врио губернатора Камчатки набирает более 81% голосов на выборах главы региона

По данным ЦИК, обработано уже 50,32% протоколов.

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Владимир Солодов. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

На выборах губернатора Камчатского края лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов, который после обработки 50,32% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 81,27%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По последним данным, второе место на выборах занимает кандидат от ЛДПР Валерий Калашников, набравший 6,59% голосов, а третье — представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских с 5,57%.

Врио главы Камчатки предложил запретить воздушные шарики в регионе. В разговоре с Лайфом Солодов объяснил свою идею — видео

Он отметил необходимость оценки рисков и неудобств такой инициативы.

Как сообщает краевой избирком, на 18:00 по местному времени (09:00 мск) явка избирателей превысила 35%, учитывая дни досрочного голосования.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным экзитпола, Солодов побеждает в первом туре на выборах главы Камчатки.

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