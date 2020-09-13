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На "Карте нарушений" движения "Голос" не обнаружили ни одного сообщения от надёжных источников

Портал сообщал о более 1200 нарушениях на региональных выборах.

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Фото © Алексей Кушниренко / ТАСС

На "Карте нарушений" движения "Голос" нет сообщений о нарушениях на региональных выборах с пометкой "надёжный источник".

Скриншот сайта kartanarusheniy.org

Скриншот сайта kartanarusheniy.org

К полудню 13 сентября на сайте содержится информация о 1262 возможных нарушениях на выборах губернаторов и законодательных органов регионов в единый день голосования. Однако ни одна из публикаций не помечена меткой "надёжный источник".

Скриншот сайта kartanarusheniy.org

Скриншот сайта kartanarusheniy.org

Напомним, надёжным источником считаются СМИ и публичные персоны, а также другие верифицированные и проверенные источники информации.

"Манипуляция общественным мнением". Эксперты НОМ раскритиковали "Карту нарушений" движения "Голос"

По их словам, за счёт фейков проект вызывает неприязнь граждан к собственному государству.

Ранее Лайф сообщал о фейках, которые обнаружили на "Карте нарушений". Как заявили политологи, в России необходимо вводить административные штрафы за подобную дезинформацию.

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