В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видео

В Минске группа мужчин в балаклавах напала на протестующих, окружив несколько десятков человек. Об этом сообщает Tut.by.

На кадрах из столицы Белоруссии видно, как неизвестные ловят участников акции протеста за руки и уводят их в микроавтобусы без номеров. Позже они окружили толпу минчан и попытались вытащить из неё отдельных людей, в ответ на что митингующие встали в сцепку.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб помогли неизвестным. Они также окружили протестующих и увели некоторых из них с заломанными руками. В ответ на попытки очевидцев снимать происходившее нападающие выхватывали телефоны.