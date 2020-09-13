В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видео

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В Минске группа мужчин в балаклавах напала на протестующих, окружив несколько десятков человек. Об этом сообщает Tut.by.
На кадрах из столицы Белоруссии видно, как неизвестные ловят участников акции протеста за руки и уводят их в микроавтобусы без номеров. Позже они окружили толпу минчан и попытались вытащить из неё отдельных людей, в ответ на что митингующие встали в сцепку.
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Прибывшие на место сотрудники спецслужб помогли неизвестным. Они также окружили протестующих и увели некоторых из них с заломанными руками. В ответ на попытки очевидцев снимать происходившее нападающие выхватывали телефоны.
Напомним, протесты недовольных результатами выборов в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Президент республики Александр Лукашенко уверен, что митинги курируют в США через Польшу, а в городах страны просто "иногда ходят по улицам".