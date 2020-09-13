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В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видео

На место прибыли силовики и стали задерживать участников акции.

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Видео © Tut.by

В Минске группа мужчин в балаклавах напала на протестующих, окружив несколько десятков человек. Об этом сообщает Tut.by.

На кадрах из столицы Белоруссии видно, как неизвестные ловят участников акции протеста за руки и уводят их в микроавтобусы без номеров. Позже они окружили толпу минчан и попытались вытащить из неё отдельных людей, в ответ на что митингующие встали в сцепку.

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Оппозиционерка обвинила в этом сотрудников Комитета госбезопасности.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб помогли неизвестным. Они также окружили протестующих и увели некоторых из них с заломанными руками. В ответ на попытки очевидцев снимать происходившее нападающие выхватывали телефоны.

Напомним, протесты недовольных результатами выборов в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Президент республики Александр Лукашенко уверен, что митинги курируют в США через Польшу, а в городах страны просто "иногда ходят по улицам".

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