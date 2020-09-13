В Ростове-на-Дону представитель КПРФ напал на главу местной УИК

В Ростове-на-Дону представитель КПРФ напал на председателя местной участковой избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома. Отмечается, что после нападения женщине понадобилась медицинская помощь.

— Факт нападения имел место быть, на место происшествия вызвали полицию, пострадавшая обратилась к медикам. По данному факту проходит разбирательство, — сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

Инцидент произошёл накануне. Известно, что мужчина представился членом коммунистической партии и заявил о желании войти в состав избирательной комиссии. Отказ сильно разозлил нападавшего, что и стало причиной конфликта.