В Иркутской области закрылись избирательные участки

В Иркутской области, где с 11 по 13 сентября проходят 90 избирательных кампаний, включая выборы губернатора, закрылись избирательные участки. Председатель облизбиркома Илья Дмитриев сообщил, что не зафиксировано серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, на 19:00 по местному времени (14:00 мск).

Отмечается, что на момент 18:00 (13:00 мск) явка составила 30,33%, свой голос отдали 565 418 избирателей.

На пост губернатора Иркутской области претендуют пять человек — кандидат от ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", от КПРФ Михаил Щапов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости Геннадий Щадов и самовыдвиженец, врио главы Приангарья Игорь Кобзев.