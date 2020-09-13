В Иркутской области закрылись избирательные участки

В Иркутской области, где с 11 по 13 сентября проходят 90 избирательных кампаний, включая выборы губернатора, закрылись избирательные участки. Председатель облизбиркома Илья Дмитриев сообщил, что не зафиксировано серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, на 19:00 по местному времени (14:00 мск).
Отмечается, что на момент 18:00 (13:00 мск) явка составила 30,33%, свой голос отдали 565 418 избирателей.
На пост губернатора Иркутской области претендуют пять человек — кандидат от ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", от КПРФ Михаил Щапов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости Геннадий Щадов и самовыдвиженец, врио главы Приангарья Игорь Кобзев.
"Ценны и важны для меня его слова". Врио губернатора Приангарья получил напутствия от бывшего главы региона — видеоИгорь Кобзев также пригласил экс-руководителя области принять участие в организации юбилея Иркутска.
Напомним, 13 сентября в стране проходит свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.