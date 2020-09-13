ЦИК: 948 журналистов аккредитовали для работы во время выборов

Для работы в информационном центре Центральной избирательной комиссии во время выборов аккредитовали 948 журналистов от 37 СМИ. Об этом пишет ЦИК в Twitter.

948 журналистов от 37 СМИ аккредитованы для работы в Информационном центре ЦИК России с 11 по 14 сентября 2020 года. pic.twitter.com/DdQTRgXXWY — ЦИК России (@CIKRussia) September 13, 2020

Единый день голосования проходит сегодня в 83 субъектах России. Официально он начался с досрочного голосования 11 сентября. Как рассказали в ЦИК, избирательная система страны полностью готова к многодневному формату голосования.