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ЦИК: 948 журналистов аккредитовали для работы во время выборов

Они смогут беспрепятственно пройти в информационный центр комиссии до 14 сентября.

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Для работы в информационном центре Центральной избирательной комиссии во время выборов аккредитовали 948 журналистов от 37 СМИ. Об этом пишет ЦИК в Twitter.

Единый день голосования проходит сегодня в 83 субъектах России. Официально он начался с досрочного голосования 11 сентября. Как рассказали в ЦИК, избирательная система страны полностью готова к многодневному формату голосования.

Критика исходит от "столичных рафинированных штучек". Памфилова заявила, что жалоб по поводу придомового голосования в ЦИК не поступало

С оценочными суждениями выступают те граждане, которые видят "глянцевые картинки с лазурных берегов", отметила она.

Также ранее сегодня в комиссии отметили рост числа желающих проголосовать на цифровых участках. По словам замглавы Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, в текущем году эта технология активно конкурирует с традиционным дистанционным голосованием.

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