Вбросы и отмены плановых операций. В ОП РФ рассказали о новых фейках по голосованию

Так, в Сети появилась информация о том, что в Ленинградской областной больнице были перенесены все плановые операции на более поздний период, чтобы пациенты смогли отдать свой голос. Также были сообщения о том, что врачи якобы не выписывают выздоровевших пациентов до тех пор, пока те не проголосуют. Этот фейк разоблачили в комитете здравоохранения Ленинградской области, заявив, что медучреждение работает в штатном режиме.