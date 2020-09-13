Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Вбросы и отмены плановых операций. В ОП РФ рассказали о новых фейках по голосованию

Общественники проверили и опровергли все сообщения.

57

Фото © Владимир Смирнов / ТАСС

Члены рабочей группы Общественной палаты РФ сообщили о выявлении новых фейков о едином дне голосования, которые были обнаружены на карте общественного движения "Голос". Об этом говорится на сайте ОП РФ.

Так, в Сети появилась информация о том, что в Ленинградской областной больнице были перенесены все плановые операции на более поздний период, чтобы пациенты смогли отдать свой голос. Также были сообщения о том, что врачи якобы не выписывают выздоровевших пациентов до тех пор, пока те не проголосуют. Этот фейк разоблачили в комитете здравоохранения Ленинградской области, заявив, что медучреждение работает в штатном режиме.

Поисковый сервис помог выявить фейк о придомовом голосовании в багажнике авто

Оказалось, что фотография гуляет по Интернету с прошлого года.

Вторым недостоверным сообщением стала информация о вбросе в Белгородской области. К этому фейку была прикреплена фотография с урной на придомовом участке голосования, в которой бюллетени лежали стопкой. Позже данную информацию опровергли наблюдатели, работавшие на участке.

Накануне политологи предложили ввести административную ответственность за недостоверную информацию о голосовании. Поводом для этого стало движение "Голос", которое в очередной раз поймали на распространении фейков.

Выбор редакции

Loading...