Вбросы и отмены плановых операций. В ОП РФ рассказали о новых фейках по голосованию

Члены рабочей группы Общественной палаты РФ сообщили о выявлении новых фейков о едином дне голосования, которые были обнаружены на карте общественного движения "Голос". Об этом говорится на сайте ОП РФ.
Так, в Сети появилась информация о том, что в Ленинградской областной больнице были перенесены все плановые операции на более поздний период, чтобы пациенты смогли отдать свой голос. Также были сообщения о том, что врачи якобы не выписывают выздоровевших пациентов до тех пор, пока те не проголосуют. Этот фейк разоблачили в комитете здравоохранения Ленинградской области, заявив, что медучреждение работает в штатном режиме.
Поисковый сервис помог выявить фейк о придомовом голосовании в багажнике автоОказалось, что фотография гуляет по Интернету с прошлого года.
Вторым недостоверным сообщением стала информация о вбросе в Белгородской области. К этому фейку была прикреплена фотография с урной на придомовом участке голосования, в которой бюллетени лежали стопкой. Позже данную информацию опровергли наблюдатели, работавшие на участке.
Накануне политологи предложили ввести административную ответственность за недостоверную информацию о голосовании. Поводом для этого стало движение "Голос", которое в очередной раз поймали на распространении фейков.