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В ОП РФ отреагировали на отсутствие сообщений от надёжных источников на "Карте нарушений" движения "Голос"

К полудню портал сообщал о 1262 возможных нарушениях на региональных выборах.

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Фото © Алексей Кушниренко / ТАСС

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич отреагировал на информацию об отсутствии на "Карте нарушений" движения "Голос" сообщений о нарушениях на выборах губернаторов и законодательных органов регионов с пометкой "надёжный источник".

Надо ли что-то добавить? — написал журналист в своём Telegram-канале, поставив хештег #фейки_о_выборах.

На "Карте нарушений" движения "Голос" не обнаружили ни одного сообщения от надёжных источников

Портал сообщал о более 1200 нарушениях на региональных выборах.

Ранее Лайф сообщал о фейках, которые обнаружили на "Карте нарушений". Как заявили политологи, в России необходимо вводить административные штрафы за подобную дезинформацию.

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