В ОП РФ отреагировали на отсутствие сообщений от надёжных источников на "Карте нарушений" движения "Голос"

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич отреагировал на информацию об отсутствии на "Карте нарушений" движения "Голос" сообщений о нарушениях на выборах губернаторов и законодательных органов регионов с пометкой "надёжный источник".
— Надо ли что-то добавить? — написал журналист в своём Telegram-канале, поставив хештег #фейки_о_выборах.
На "Карте нарушений" движения "Голос" не обнаружили ни одного сообщения от надёжных источниковПортал сообщал о более 1200 нарушениях на региональных выборах.
Ранее Лайф сообщал о фейках, которые обнаружили на "Карте нарушений". Как заявили политологи, в России необходимо вводить административные штрафы за подобную дезинформацию.