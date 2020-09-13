Украли у отца ключи и поехали кататься. Лайф узнал о состоянии подростков, влетевших в отбойник в Подмосковье

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В распоряжении Лайфа оказалась запись, сделанная за некоторое время до ДТП с участием трёх подростков на подмосковном Минском шоссе. На кадрах 13-летний школьник управляет автомобилем, видео было сделано сегодня ночью.
По словам источника Лайфа, несовершеннолетний, разогнавший "тойоту" до скорости свыше 150 километров в час (после чего она врезалась в отбойник), находится в коме. Со слов собеседника, у подруги "гонщика" раздроблен таз. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
В Подмосковье подросток сел за руль "тойоты" и врезался в отбойник — видеоНесовершеннолетний и его друзья госпитализированы.
По данным Лайфа, ключи от машины подростки украли у отца, после чего в ночи поехали кататься. При столкновении авто с отбойником ребят, которые находились на пассажирских местах, выбросило на проезжую часть, а несовершеннолетнего водителя зажало в "тойоте".
Ранее в США пятилетний ребёнок угнал машину отца и отправился в салон за Lamborghini.