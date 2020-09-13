Украли у отца ключи и поехали кататься. Лайф узнал о состоянии подростков, влетевших в отбойник в Подмосковье

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалась запись, сделанная за некоторое время до ДТП с участием трёх подростков на подмосковном Минском шоссе. На кадрах 13-летний школьник управляет автомобилем, видео было сделано сегодня ночью.

По словам источника Лайфа, несовершеннолетний, разогнавший "тойоту" до скорости свыше 150 километров в час (после чего она врезалась в отбойник), находится в коме. Со слов собеседника, у подруги "гонщика" раздроблен таз. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

По данным Лайфа, ключи от машины подростки украли у отца, после чего в ночи поехали кататься. При столкновении авто с отбойником ребят, которые находились на пассажирских местах, выбросило на проезжую часть, а несовершеннолетнего водителя зажало в "тойоте".