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Суд отправил под домашний арест беременную жительницу Омской области, истязавшую ребёнка подруги

Мать мальчика взяли под стражу.

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Игорь Кобзев. Фото © ТАСС / Пресс-служба губернатора Иркутской области

Суд в Омской области отправил под домашний арест 25-летнюю многодетную девушку, которую обвиняют в истязании полуторагодовалого сына подруги. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В настоящее время обвиняемая находится на седьмом месяце беременности. Её 20-летнюю подругу — мать мальчика — взяли под стражу на месяц. Накануне она была задержана в Москве.

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