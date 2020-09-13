Суд отправил под домашний арест беременную жительницу Омской области, истязавшую ребёнка подруги

Суд в Омской области отправил под домашний арест 25-летнюю многодетную девушку, которую обвиняют в истязании полуторагодовалого сына подруги. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
В настоящее время обвиняемая находится на седьмом месяце беременности. Её 20-летнюю подругу — мать мальчика — взяли под стражу на месяц. Накануне она была задержана в Москве.
Ребёнок проходит лечение в столице. Решается вопрос об ограничении его мамы в родительских правах.
Морила голодом и била. Беременная многодетная мать взяла в плен полуторагодовалого сына подругиПосиневшего от побоев малыша буквально выкрали у женщины.
Ранее ребёнка навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она подарила малышу игрушку и пообщалась с врачами относительно планов по его лечению и реабилитации.