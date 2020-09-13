Политолог Чеснаков рассказал, когда в российском правительстве будет большинство женщин

Женщины в настоящее время малоактивны в политике. При этом через 50 лет Правительство РФ будет в большей степени состоять из дам, уверен политолог Алексей Чеснаков. Своими рассуждениями на этот счёт он поделился с ведущими шоу Лайфа "Дайте сказать!".

— Я вообще считаю, что через 50 лет в Правительстве РФ будет большинство женщин. Я считаю, что женщины сейчас малоактивны в политике. Дело в том, что большинство женщин продолжают оставаться заложницами той самой ролевой модели семьи: все же хотят, с одной стороны, сделать карьеру, с другой стороны — создать семью. Это же тоже важно, — пояснил специалист свою точку зрения.

По убеждению Чеснакова, в политику приходят те женщины, которые хотят реализации в этой области. Побеждают же те, которые остаются женщинами.

— Это важный момент, потому что люди хотят голосовать за женщину-политика, а не за политика-женщину, — отметил собеседник.