Строительные леса рухнули на прохожих и авто в центре Москвы — видео

Видео © LIFE
В центре Москвы в 1-м Тверском-Ямском переулке на прохожих и припаркованные рядом автомобили упали строительные леса. Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения.
Судя по кадрам, пострадало два человека, которые в этот момент находились на тротуаре. Вероятно, мужчина получил ушиб плеча — на видео после удара он держится за это место рукой, а девушка отделалась испугом.
Видео © LIFE
Автомобилям пришлось хуже — основной удар конструкции пришёлся именно на них. Некоторым машинам выбило стёкла, другие получили лишь вмятины и царапины. Обрушившиеся леса уже разобрали.
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