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Строительные леса рухнули на прохожих и авто в центре Москвы — видео

Некоторым машинам выбило стёкла, а пострадавший, вероятно, получил ушиб плеча.

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Видео © LIFE

В центре Москвы в 1-м Тверском-Ямском переулке на прохожих и припаркованные рядом автомобили упали строительные леса. Момент обрушения попал на камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, пострадало два человека, которые в этот момент находились на тротуаре. Вероятно, мужчина получил ушиб плеча — на видео после удара он держится за это место рукой, а девушка отделалась испугом.

Видео © LIFE

Автомобилям пришлось хуже — основной удар конструкции пришёлся именно на них. Некоторым машинам выбило стёкла, другие получили лишь вмятины и царапины. Обрушившиеся леса уже разобрали.

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