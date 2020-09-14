В ЕАО прорвало дамбу и затопило село. Жителей эвакуировали

В Ленинском районе Еврейской автономной области прорвало дамбу. Сооружение не выдержало уровня воды в Амуре, в результате чего река подтопила ближайшее село Ленинское и смыла автомобильные дороги.

Фото © УВП ЕАО

Как сообщает пресс-служба местной администрации, на место происшествия лично выехал глава региона Ростислав Гольдштейн. Он оценил масштабы бедствия и ввёл в районе режим ЧС. Позже по рекомендации начальника ГУ МЧС России режим ЧС был введён по всему региону.

— Жизнь и здоровье наших жителей — превыше всего. Если будут необходимы дополнительные средства на защиту населения от паводка, обращайтесь, мы изыщем возможности и окажем помощь. Заявки от муниципальных образований должны быть своевременными, — отметил Гольдштейн.

Фото © УВП ЕАО

Сейчас на месте прорыва работают спасатели МЧС, военные и волонтёры. Отмечается, что сил и средств на ликвидацию ЧП достаточно, ведётся наращивание и укрепление дамбы. Эвакуированных жителей села временно разместили в соседнем населённом пункте.

Фото © УВП ЕАО