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Нижегородец решил "закрыть дело" и порвал документы на глазах у судьи

Теперь ему грозит на один год больше, чем до этого.

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Фото © Нижний № 1 / Telegram

Житель города Навашино Нижегородской области не сдержался и порвал листы с материалами заведённого на него уголовного дела прямо в суде. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний № 1".

Сообщается, что мужчину обвиняют в покушении на кражу. Во время заседания подсудимому дали ознакомиться с материалами дела, однако тот не сдержался и порвал документы прямо на глазах у гособвинителя и судьи.

Теперь вспыльчивому жителю Навашино грозит на один год лишения свободы больше, чем он мог получить изначально. В остальном попытка подсудимого избавиться от изложенных на бумаге доказательств никак не повлияет на его дело.

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