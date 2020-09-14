Нижегородец решил "закрыть дело" и порвал документы на глазах у судьи

Житель города Навашино Нижегородской области не сдержался и порвал листы с материалами заведённого на него уголовного дела прямо в суде. Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний № 1".

Сообщается, что мужчину обвиняют в покушении на кражу. Во время заседания подсудимому дали ознакомиться с материалами дела, однако тот не сдержался и порвал документы прямо на глазах у гособвинителя и судьи.

Теперь вспыльчивому жителю Навашино грозит на один год лишения свободы больше, чем он мог получить изначально. В остальном попытка подсудимого избавиться от изложенных на бумаге доказательств никак не повлияет на его дело.