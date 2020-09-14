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Будущий премьер Японии высказался по вопросу Южных Курил

Он указал, что его предшественник Синдзо Абэ смог построить личные доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

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Фото © AP / ТАСС

Председатель японской правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга указал на важность вопроса принадлежности четырёх южных островов Курильской гряды, которые Токио именует Северными территориями. Политик сообщил, что намерен продолжать диалог с Россией по данной теме, передаёт NHK.

Суга отметил, что премьеру Японии Синдзо Абэ удалось развить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Кандидат в премьеры Японии Суга не намерен менять курс на заключение мирного договора с РФ

Выборы нового председателя Либерально-демократической партии Японии запланированы на 14 сентября.

Напомним, Суга был избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии на съезде политсилы в Токио. Как ожидается, он будет утверждён премьером Страны восходящего солнца в ходе заседания обеих палат парламента 16 сентября.

Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.

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