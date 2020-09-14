Будущий премьер Японии высказался по вопросу Южных Курил

Напомним, Суга был избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии на съезде политсилы в Токио. Как ожидается, он будет утверждён премьером Страны восходящего солнца в ходе заседания обеих палат парламента 16 сентября.

Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.