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Ёсихидэ Суга избран председателем правящей партии Японии. Он станет новым премьером

16 сентября политика утвердят в должности главы правительства.

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Фото © EPA

Действующий генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии. Съезд членов политической силы прошёл сегодня в Токио, кандидатуру политика поддержало абсолютное большинство голосовавших депутатов.

Он стал преемником Синдзо Абэ, который 28 августа заявил о намерении уйти в отставку. Как ожидается, 16 сентября Суга в ходе заседания обеих палат кабмина будет утверждён в должности японского премьер-министра, сообщает агентство Kyodo.

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При этом четверть респондентов признались, что ожидали от Синдзо Абэ решения об отставке раньше.

Ранее Суга заявил, что не намерен менять курс на заключение мирного договора с Россией.

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