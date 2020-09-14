Ёсихидэ Суга избран председателем правящей партии Японии. Он станет новым премьером

Действующий генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии. Съезд членов политической силы прошёл сегодня в Токио, кандидатуру политика поддержало абсолютное большинство голосовавших депутатов.
Он стал преемником Синдзо Абэ, который 28 августа заявил о намерении уйти в отставку. Как ожидается, 16 сентября Суга в ходе заседания обеих палат кабмина будет утверждён в должности японского премьер-министра, сообщает агентство Kyodo.
Японцы рассказали, кого бы хотели видеть в качестве нового премьер-министраПри этом четверть респондентов признались, что ожидали от Синдзо Абэ решения об отставке раньше.
Ранее Суга заявил, что не намерен менять курс на заключение мирного договора с Россией.